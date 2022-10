GF Vip 7, Ginevra Lamborghini obbligata a un nuovo stop dopo la squalifica: ecco di cosa si tratta (Di martedì 4 ottobre 2022) Ginevra Lamborghini ieri è stata squalificata dal Grande Fratello Vip. ecco cos'altro sarà costretta a fare ora che è fuori dalla casa. "Andrebbe bullizzato", queste le parole che sono costate a Ginevra Lamborghini l'esclusione dalla casa del Grande Fratello Vip. La ragazza, infatti, come altri concorrenti, ha trattato in maniera 'disumana' l'inquilino Marco Bellavia, non comprendendo il suo disagio e spingendolo a lasciare la trasmissione. Tutto ciò è stato considerato da autori e produttori del programma che hanno provveduto con una squalifica - la sua - e con una nomination immediata per altri (con la quale Giovanni Ciacci è stato 'fatto fuori'). Una volta uscita dalla dimora, Ginevra è stata particolarmente intensa nella sua ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 4 ottobre 2022)ieri è statata dal Grande Fratello Vip.cos'altro sarà costretta a fare ora che è fuori dalla casa. "Andrebbe bullizzato", queste le parole che sono costate al'esclusione dalla casa del Grande Fratello Vip. La ragazza, infatti, come altri concorrenti, hato in maniera 'disumana' l'inquilino Marco Bellavia, non comprendendo il suo disagio e spingendolo a lasciare la trasmissione. Tutto ciò è stato considerato da autori e produttori del programma che hanno provveduto con una- la sua - e con una nomination immediata per altri (con la quale Giovanni Ciacci è stato 'fatto fuori'). Una volta uscita dalla dimora,è stata particolarmente intensa nella sua ...

