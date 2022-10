Gf Vip 7 | Cristina Quaranta rincara la dose contro Marco Bellavia | “Se fosse stato un altro l’avrei affogato!”

(Di martedì 4 ottobre 2022) L’abbandono della Casa del Gf Vip 7 da parte diha generato un terremoto all’interno del reality: nella puntata andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini e la produzione del reality hanno presi seri provvedimenti nei confronti dei concorrenti, rei di aver abbandonato a se stesso un loro compagno in difficoltà e di averlo più volte trattato con indifferenza ed ostilità. Ginevra Lamborghini ha subito il provvedimento più duro ed è stata squalificata per aver legittimato il bullismo nei confronti di. Giovanni Ciacci, Gegia, Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti sono stati invece sottoposti al giudizio del pubblico, che tramite un televoto flash ha decretato l’eliminazione di Ciacci. Dopo la puntata, i Vipponi hanno continuano a parlare del caso die se Antonella Fiordelisi si è scagliata ...

Lo sfogo di Marco Bellavia sui Social dopo al puntata del GF'Starei qui ancora volentieri, ... Da Mara Venier a Simona Ventura, da Giulia Salemi a Tommaso Zorzi fino a Laura Freddi ed'...Ginevra Lamborghini, crisi di pianto in studio al GF/ "Sto male, mi vergogno" ma il web non ... Come riporta Biccy , parlando conQuaranta, Antonino Spinalbese ha confessato: ' Questo ...L’abbandono della Casa del Gf Vip 7 da parte di Marco Bellavia ha generato un terremoto ... Ma non solo, perché poco fa anche Cristina Quaranta è tornata sull’argomento e facendo riferimento ad alcuni ...Grande Fratello Vip, Marco Bellavia: "Se una persona ha bisogno e gli altri 22 lo aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa" ...