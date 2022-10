Genova, parte il tour "Sali a bordo del futuro" organizzato da Enel (Di martedì 4 ottobre 2022) A Genova si e' tenuto il convegno 'Sali a bordo del futuro' organizzato da Enel per discutere sull'importanza dell'elettrificazione di porti e citta'. Al convegno presentata imbarcazione elettrica che ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 ottobre 2022) Asi e' tenuto il convegno 'deldaper discutere sull'importanza dell'elettrificazione di porti e citta'. Al convegno presentata imbarcazione elettrica che ...

raffaellapaita : Incredibile ma vero: non hanno capito nulla. Ripropongono l’alleanza con i 5 stelle!!! Proprio a #Genova peraltro.… - ship2shore_it : Il futuro a impatto zero, da Genova parte il nuovo tour di Enel - fedepec : RT @ItaliaViva: Incredibile ma vero: non hanno capito nulla. Il PD ripropone l’alleanza con i 5 stelle e proprio a #Genova. Noi saremo orgo… - ferpress : Elettrificazione di città e porti: parte da #Genova il tour #Enel “Sali a Bordo del Futuro” - - lavocedigenova : Genova sempre più green: parte il progetto in anteprima nazionale 'Sali a bordo del futuro' per elettrificazione de… -