Gemma Galgani: "L'ho promesso a Maria", ecco le dichiarazioni della dama torinese

Gemma Galgani confessa a tutti le sue intenzioni per questa nuova stagione televisiva: "L'ho promesso a Maria!" Per chi avesse perso il conto ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria. Sono passati ormai tredici anni da quando una signora con scialle e ballerine si è presentata in centro studio raccontando di essere in cerca di un compagno. Gemma ai tempi era molto diversa. Aveva proprio l'aspetto di una 'nonnina'. Durante i primi anni infatti Tina non era così scontrosa con Gemma anzi. Cercava sempre di proteggerla soprattutto quando si rese conto che il suo uscente, il signor Enio, non aveva intenzioni serie con la donna torinese. Gemma si era fatta trasportare come suo solito dalle emozioni ma tornò in studio ed ammise che Tina ci aveva visto ...

