Gegia, l’Ordine degli psicologi del Lazio apre un’istruttoria (Di martedì 4 ottobre 2022) Cosa potrebbe accadere a Gegia Il caso Marco Bellavia negli ultimi giorni ha fatto discutere il web intero, e non solo. A finire nel mirino degli utenti sono stati in particolare alcuni Vipponi, tra cui Gegia, che ieri sera ha rischiato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7. Come sappiamo infatti gli autori L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 4 ottobre 2022) Cosa potrebbe accadere aIl caso Marco Bellavia negli ultimi giorni ha fatto discutere il web intero, e non solo. A finire nel mirinoutenti sono stati in particolare alcuni Vipponi, tra cui, che ieri sera ha rischiato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7. Come sappiamo infatti gli autori L'articolo proviene da Novella 2000.

Natie_Official : E pure l'ordine degli psicologi analizza il caso Gegia.. #GFVIP - SonoImprudente : RT @shanpu: non è che l'ordine degli psicologi ci faccia sta gran figura ad avere Gegia iscritta all'albo. - shanpu : non è che l'ordine degli psicologi ci faccia sta gran figura ad avere Gegia iscritta all'albo. - Varya1910 : RT @lorella1901: Gegia e il caso Marco Bellavia: l’Ordine degli psicologi del Lazio apre un’istruttoria - SonoImprudente : RT @Simo_luce: Comunque è molto più grave, anzi gravissimo, il fatto che Gegia abbia fatto a Marco diagnosi di depressione maniacale in pri… -