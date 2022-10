Furti, rapine e pestaggi in serie: arrestato diciassettenne straniero (Di martedì 4 ottobre 2022) Un diciassettenne albanese è stato rintracciato dai carabinieri e condotto al carcere minorile di Firenze: in poche settimane avrebbe rapinato e minacciato un negoziante, pestato a sengue un turista francese e scassinato un money transfer, dopo essere fuggito dalla struttura di accoglienza nella quale era stato collocato Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 ottobre 2022) Unalbanese è stato rintracciato dai carabinieri e condotto al carcere minorile di Firenze: in poche settimane avrebbe rapinato e minacciato un negoziante, pestato a sengue un turista francese e scassinato un money transfer, dopo essere fuggito dalla struttura di accoglienza nella quale era stato collocato

Roberto15478642 : RT @ilgiornale: È prima per furti ogni 100mila abitanti, seconda per rapine in pubblica via e terza per associazioni a delinquere. La class… - infoitinterno : Furti, rapine e scippi: la classifica delle città più pericolose d'Italia - TitoLiv80632891 : RT @GiovyDean: Da sei anni, #Milano si conferma prima per furti, seconda per rapine e scippi e terza per numero di associazioni a delinquer… - parolelibere79 : RT @ilgiornale: È prima per furti ogni 100mila abitanti, seconda per rapine in pubblica via e terza per associazioni a delinquere. La class… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Rapine e furti orologi di valore, cinque arresti a Milano - -