FOTO – Ajax-Napoli | incontro tra le dirigenze | omaggio speciale per gli olandesi

NCN_it : FOTO - Incontro e scambio di doni tra Napoli ed Ajax #Napoli #Ajax #incontro #scambio #doni #AjaxNapoli - SeEarn : FOTO - Incontro e scambio di doni tra Napoli ed Ajax #Napoli #Ajax #incontro #scambio #doni #AjaxNapoli - infoitsport : Ajax-Napoli, magnifica immagine del club olandese fa il giro dei social (FOTO) - zazoomblog : Ajax-Napoli il bellissimo omaggio a Cruijff e Maradona FOTO - #Ajax-Napoli #bellissimo #omaggio - sportli26181512 : Ajax-Napoli, il bellissimo omaggio a Cruijff e Maradona FOTO: Questa sera ad Amsterdam andrà in scena una sfida ric… -

Sul profilo twitter ufficiale la SSC Napoli ha postato unadel pranzo ufficiale UEFA che precede- Napoli. Per l'occasione il vice presidente Edo De Laurentiis ha regalato a Van der Sar, direttore generale del club olandese, una statuetta di ....../Daniele Buffa/Image Sport nella: Hirving Lozano Hirving Lozano , esterno del Napoli che questa sera dovrebbe con ogni probabilità partire titolare nella partita di Champions contro l',...Napoli Calcio – Ajax-Napoli, le dirigenze dei due club si sono incontrate in vista della sfida di questa sera. La SSC Napoli lo ha fatto sapere con un Tweet che mostra l’immagine del vice presidente ...Il nostro inviato in Olanda ha fotografato le sciarpe speciali negli store ufficiali in vista della gara di questa sera tra Ajax e Napoli. Ecco la foto: ...