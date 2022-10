Fossora | il nuovo disco divino e terrestre di Björk

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 4 ottobre 2022) Il 30 settembre è uscito, l’album con cui Bjork è tornata sulla Terra. Dopo Utopia, ilprecedente uscito nel 2017 e con cui ci aveva letteralmente catapultati in una dimensione idealista, la divinità del rock è tornata a dar voce ad esperienze normali, quotidiane e terrestri. Come, ad esempio, quella della perdita della propria madre.: il concepimento e la (ri)nascita L’ispirazione più intensa per ilè collegata alla morte della madre di Bjork, l’ambientalista ed attivista Hildur Rúna Hauksdóttir. A lei sono dedicate le tracce più intime e personali di questo concept-album, Sorrowful soil e Ancestress. La prima è un elogio alla madre, al modo in cui ha vissuto la sua maternità, ma anche alla donna e alla profonda umanità che ha guidato la sua vita e che ancora fa ...