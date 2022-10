Flavia Vento riceve il tapiro d’oro riguardo il presunto flirt con Francesco Totti

MKrazimira : Ma @Striscia nn si rendono conto che ormai sono nel ridicolo, ieri sera Stafelli 1 ora con Flavia Vento, voleva sa… - Luca_zone : RT @Striscia: Divorzio Totti-Blasi: ora parla Flavia Vento. @VStaffelli #FlaviaVento #striscialanotizia #francescototti #ilaryblasi http… - Sam43245632 : @Cinzy08_ L ha sempre tradita anche incinta del primo figlio con Flavia Vento #Totti davvero scandaloso...... - occhio_notizie : Si torna a parlare della separazione tra #FrancescoTotti e #IlaryBlasi. L'ex calciatore, ha davvero tradito la Blas… - BadSworm : @HoaraBorselli Flavia Vento, sei tu? -

Avendo citato Striscia la Notizia , non si può non sottolineare comesia "tornata all'attacco". Valerio Staffelli le ha consegnato il tapiro e lei ha lanciato una provocazione: "Un ...Mentre continuano i gossip sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi , Valerio Staffelli raggiungeper donarle un Tapiro d'Oro nell'ultima puntata di Striscia la Notizia . La showgirl fu la prima, nel lontano 2005, a denunciare l'infedeltà di Totti insieme a Fabrizio Corona . Totti - ...Flavia Vento, tirata in ballo da Striscia la Notizia sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, replica così e suscita scalpore.Continua a far discutere la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. A dire la sua questa volta è stata Flavia Vento: ecco cosa ha dichiarato a Striscia la Notizia.