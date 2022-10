Flashmob +Europa | Bonino | con caso italiana più attenzione a Iran

(Di martedì 4 ottobre 2022) Flash Mob dia Villa Borghese a Roma a sostegno delle donneiane che da due settimane protestano per l'uccisione della 22enne di origini curde Mahsa Amini. Con in mano dei cartelli con la ...

Piu_Europa : CON LE DONNE DELL’#IRAN Oggi a Roma flashmob di #PiuEuropa. A Villa Borghese abbiamo velato e poi “svelato” la stat… - Piu_Europa : CON LE DONNE DELL’#IRAN Oggi a Roma flashmob di #PiuEuropa. A Villa Borghese abbiamo velato e poi “svelato” la stat… -

... rivela dati tra i peggiori d'L'inaugurazione avverrà sabato 17 settembre alle 17.45 con unin piazza della chiesa. ... il primo è in programma mercoledì 21 settembre alle 21 in sala Pertini e si intitola "Guerra in,...Roma, 4 ott. (askanews) - Flash Mob di +Europa a Villa Borghese a Roma a sostegno delle donne iraniane che da due settimane protestano per ...(LaPresse) Più Europa, guidata da Emma Bonino, Benedetto della Vedova e Riccardo Magi ha promosso un flash mob a Villa Borghese, a Roma, a ...