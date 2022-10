Fiumicino aderisce ancora a “Puliamo il mondo” | coinvolti 45 bambini delle scuole

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 4 ottobre 2022)– “Da oltre sei anni prosegue la collaborazione tra l’amministrazione comunale e Legambiente, che considera il nostro Comune tra i più virtuosi del Lazio, nel progettoil– Clean up the world”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini a margine degli eventi di “il” promossi oggi, 4 ottobre 2022, dal Comune insieme a Legambiente, “Il nostro Comune è da diverso tempo in cima alle classifiche dei migliori comuni per quanto riguarda la gestione dei rifiuti – prosegue Cini -. Lo confermano anche gli ultimi dati di Legambiente secondo cui, con l’80% di differenziata, siamo il terzo Comune tra quelli costieri del Lazio, il primo se consideriamo solo i comuni del litorale romano. Un dato che ci colloca ai livelli più alti anche su scala nazionale se in proporzione ...