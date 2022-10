Fiat - Torna la Topolino: urbana, elettrica, accessibile (Di martedì 4 ottobre 2022) Il 2023 sarà l'anno del ritorno della Fiat. Anzi, di più: sarà a tutti gli effetti l'inizio del nuovo corso sotto l'egida Stellantis, con tanto di lancio di modelli inediti. L'attenzione è focalizzata sulla B-Suv gemella della Jeep Avenger, che dovrebbe essere la prima in ordine di tempo in rampa di lancio. Ma non la sola. Come da voci ormai sempre più insistenti e circostanziate le ultime provenienti da fonti di stampa francese vicine al gruppo Stellantis nel corso dell'anno prossimo dovrebbe debuttare anche l'omologa Fiat della Citroën Ami e della Opel Rocks-e: ovvero, un quadriciclo leggero elettrico che si può guidare a partire dai 14 anni con patentino AM (quello del ciclomotore). Per la vetturetta, che secondo le informazioni raccolte da Quattroruote sarebbe ormai pronta, il Lingotto molto probabilmente rispolvererà il nome storico di Topolino: ve la proponiamo ... Leggi su quattroruote (Di martedì 4 ottobre 2022) Il 2023 sarà l'anno del ritorno della Fiat. Anzi, di più: sarà a tutti gli effetti l'inizio del nuovo corso sotto l'egida Stellantis, con tanto di lancio di modelli inediti. L'attenzione è focalizzata sulla B-Suv gemella della Jeep Avenger, che dovrebbe essere la prima in ordine di tempo in rampa di lancio. Ma non la sola. Come da voci ormai sempre più insistenti e circostanziate le ultime provenienti da fonti di stampa francese vicine al gruppo Stellantis nel corso dell'anno prossimo dovrebbe debuttare anche l'omologa Fiat della Citroën Ami e della Opel Rocks-e: ovvero, un quadriciclo leggero elettrico che si può guidare a partire dai 14 anni con patentino AM (quello del ciclomotore). Per la vetturetta, che secondo le informazioni raccolte da Quattroruote sarebbe ormai pronta, il Lingotto molto probabilmente rispolvererà il nome storico di: ve la proponiamo ...

