(Di martedì 4 ottobre 2022) Un presuntuoso? Magari in privato non lo è, ma politicamente sì. E non va bene. E Emanuelehato a Carlo. 'Ho letto con attenzione la lettera pubblica che Carloha ...

Così Emanueledel Partito Democratico risponde a Carlo Calenda . 'Essere o non essere qualcosa significa non semplicemente dire o non dire qualcosa ma rappresentare compiutamente qualcuno, non ...Nasce comedell'uomo qualunque e prende voti proponendo le stesse soluzioni'. Invece, 'la ... Pd,: 'La lettera di Calenda è fuori scala e fuori tono' 'Ho letto con attenzione la lettera ... Fiano (Pd) replica a Calenda: “Ha il vizio di dire ad altri cosa devono o non devono essere” Emanuele Fiano replica alla lettera al partito democratico nella quale Calenda chiede al Pd di rompere con il M5s e di non avere una linea politica di sinistra ...Il leader di Azione chiede di scegliere tra il suo partito e il M5s. Le repliche molto dure di Mirabelli, Fiano e Valente ...