Fabio Fazio, la confidenza dopo tanti anni: la star che scoppiò a piangere dietro le quinte a Che tempo che fa (Di martedì 4 ottobre 2022) Nella sua lunga carriera da conduttore e giornalista, Fabio Fazio ha avuto modo di avere a che fare con grandissimi personaggi. Spesso, ha scoperto lati delle personalità che ha intervistato che non sono noti al mondo esterno. In un caso è stato particolarmente colpito da un episodio che lo ha segnato. Fabio Fabio, la verità su alcuni ospiti del programma In un’interessante intervista a tv Sorrisi e Canzoni, Fabio Fazio ha ripercorso la sua esperienza a Che tempo che fa, in vista dell’arrivo della prossima stagione che partirà domenica 9 ottobre. Tra coloro che l’hanno colpito molto c’è Lady Gaga, da lui definito “molto empatia”, mentre la diva per eccellenza sarebbe Madonna: “Si capiva che per lei l’intervista era un passaggio di routine”. Ilary Blasi, che ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 ottobre 2022) Nella sua lunga carriera da conduttore e giornalista,ha avuto modo di avere a che fare con grandissimi personaggi. Spesso, ha scoperto lati delle personalità che ha intervistato che non sono noti al mondo esterno. In un caso è stato particolarmente colpito da un episodio che lo ha segnato., la verità su alcuni ospiti del programma In un’interessante intervista a tv Sorrisi e Canzoni,ha ripercorso la sua esperienza a Cheche fa, in vista dell’arrivo della prossima stagione che partirà domenica 9 ottobre. Tra coloro che l’hanno colpito molto c’è Lady Gaga, da lui definito “molto empatia”, mentre la diva per eccellenza sarebbe Madonna: “Si capiva che per lei l’intervista era un passaggio di routine”. Ilary Blasi, che ...

ALisimberti : RT @AlessandraOdri: E adesso che non ci sarà più il PD al Governo, chi ci riempirà di soldi per fare un programma così cretino? Firmato: Fa… - icsicsxx : RT @AlessandraOdri: E adesso che non ci sarà più il PD al Governo, chi ci riempirà di soldi per fare un programma così cretino? Firmato: Fa… - lapierpierina : RT @AlessandraOdri: E adesso che non ci sarà più il PD al Governo, chi ci riempirà di soldi per fare un programma così cretino? Firmato: Fa… - inter_nauta_me : RT @AlessandraOdri: E adesso che non ci sarà più il PD al Governo, chi ci riempirà di soldi per fare un programma così cretino? Firmato: Fa… - LICIO15 : RT @AlessandraOdri: E adesso che non ci sarà più il PD al Governo, chi ci riempirà di soldi per fare un programma così cretino? Firmato: Fa… -