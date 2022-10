Enza De Cristofaro super sexy | la foto infiamma | fisico che lascia senza parole

Leggi su chenews

(Di martedì 4 ottobre 2022)Deè una tra le wags più seguite in assoluto. Di tanto in tanto, accende l’ambito web con scatti cheno il segno. Questa volta a colpire è stata unain costume. L’universo elle wags è molto ampio. Uno spazio che ha sempre più piede dato le tantissime bellezze che si legano a calciatori amati e stimati. Inoltre, con l’uso sempre più importante dei social permette ai fan di seguirle ovunque. Al di là della propria relazione. Fonte: InstagramTra le wags più amate c’è sicuramente Enzo De, moglie di Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter. La Deha un seguito abbastanza importante, il suo Instagram conta ben 141 mila follower. Numero da non sottovalutare e che dimostra il grande affetto innescato nei ...