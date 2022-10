Energia, raggiunta intesa a Lussemburgo: nuovo capitolo nel Pnrr piano RepowerUe (Di martedì 4 ottobre 2022) intesa raggiunta a Lussemburgo sulla strategia energetica dell’Unione Europea. E così arriva il via libera dell'adozione della posizione del Consiglio sul RePower. Il piano è volto a eliminare gradualmente la dipendenza dell'Unione dalle importazioni russe di combustibili fossili e mira a rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, diversificando l'approvvigionamento energetico e rafforzando l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Ue. In termini pratici, la proposta mira ad aggiungere un nuovo capitolo RepowerUe ai piani nazionali di ripresa e resilienza degli Stati membri dell'Ue nell'ambito del Next Generation Ue, al fine di finanziare investimenti e riforme chiave che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 4 ottobre 2022)sulla strategia energetica dell’Unione Europea. E così arriva il via libera dell'adozione della posizione del Consiglio sul RePower. Ilè volto a eliminare gradualmente la dipendenza dell'Unione dalle importazioni russe di combustibili fossili e mira a rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, diversificando l'approvvigionamento energetico e rafforzando l'indipendenza e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Ue. In termini pratici, la proposta mira ad aggiungere unai piani nazionali di ripresa e resilienza degli Stati membri dell'Ue nell'ambito del Next Generation Ue, al fine di finanziare investimenti e riforme chiave che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi di ...

