Energia | Meloni “Fermare la speculazione con interventi europei”

(Di martedì 4 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La crisi energetica è una questione europea e come tale deve essere affrontata. Fratelli d’Italia e i conservatorida sempre sostengono che il vero compito dell’Unione europea dovrebbe essere quello di gestire le grandi sfide continentali difficilmente affrontabili dai singoli Stati membri”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia.“Azioni di singoli Stati tese a sfruttare i propri punti di forza rischiano di interferire nella competitività delle aziende e creare distorsioni nel mercato unico europeo – aggiunge -. Sosterremo in Europa ogni azione volta a contrastare i fenomeni speculativi e gli ingiustificati aumenti del costo dell’e appoggeremo ogni iniziativa condivisa di concreto aiuto a famiglie e imprese”. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo ...

(Di martedì 4 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – "La crisi energetica è una questione europea e come tale deve essere affrontata. Fratelli d'Italia e i conservatori da sempre sostengono che il vero compito dell'Unione europea dovrebbe essere quello di gestire le grandi sfide continentali difficilmente affrontabili dai singoli Stati membri". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Azioni di singoli Stati tese a sfruttare i propri punti di forza rischiano di interferire nella competitività delle aziende e creare distorsioni nel mercato unico europeo – aggiunge -. Sosterremo in Europa ogni azione volta a contrastare i fenomeni speculativi e gli ingiustificati aumenti del costo dell'energia e appoggeremo ogni iniziativa condivisa di concreto aiuto a famiglie e imprese".