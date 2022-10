Energia | Lippolis Confindustria Brindisi | Governo intervenga | rischio tsunami dell' intero sistema manifatturiero

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 ottobre 2022), 4 ott. (Labitalia) - "L'industria localizzata nel capoluogo e nella provincia – come in tutto il Paese – affronta le crescenti e drammatiche difficoltà legate all'elevato costo, alla carenza di semilavorati e al conseguente rallentamentoa domanda di beni prodotti localmente. Si ritengono urgenti, pertanto, misure deldi valenza nazionale per fronteggiare le emergenze, unitamente con interventi organicia Regione e degli Enti locali per quanto di rispettiva competenza., chimica di base e chimica fine, aeronautica, agroalimentare, edilizia restano i settori trainanti che andranno difesi e rafforzati nei loro impianti maggiori e nel loro indotto. Ci aspettiamo efficaci misure di politica industriale coerenti con l'apparato ...