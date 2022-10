(Di martedì 4 ottobre 2022) "L'deve andare nella direzione di generarein modo autonomo tramite lo sviluppo delle fonti". E' la rotta indicata al nuovo Governo dal direttore di Enel per l'Nicola ...

fisco24_info : Energia: Lanzetta, il futuro è Italia autonoma con rinnovabili: Sandei: Genova è stata la prima a elettrificare una… - MilanoFinanza : Lanzetta (Enel): più impianti di energia rinnovabile e meno burocrazia -

Agenzia ANSA

... lascia un mondo migliore e può darci un vantaggio economico", sostieneevidenziando "la necessità di riportare il Paese a una gestione più accurata dell'". La responsabile dei ...ll trasporto marittimo , sebbene sia il metodo di trasporto più efficiente in termini died ...trasporto marittimo dev'essere integrata con il trasporto a terra" " ha spiegato Nicola, ... Energia: Lanzetta, il futuro è Italia autonoma con rinnovabili Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Le società devono diventare inoltre realmente consapevoli che la "sostenibilità è un ottimo business", aggiunge Nicola Lanzetta, head of Italy di Enel, riportando l'esperienza della società nel ...