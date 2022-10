Energia: Gentiloni rilancia proposta piano “Sure”, Germania contraria (Di martedì 4 ottobre 2022) LUSSEMBURGO – Il Commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni rilancia la proposta di creare un nuovo strumento comune sulle politiche per l’Energia, sulla falsariga dello schema “Sure” sui sostegni all’occupazione durante la crisi di 2020-2021, anche se precisa che l’ipotesi non è in discussione all’Ecofin di oggi. Sulle miSure contro i rincari dell’Energia “il punto non è criticare questo o quel paese, ma cercare la possibilità di fare qualche passo ulteriore, perché se vogliamo evitare la frammentazione, se vogliamo fronteggiare questa crisi penso che ci serva un livello più alto di solidarietà”, ha detto giungendo all’Ecofin. “E dobbiamo mettere in campo qualche ulteriore strumento comune, ad esempio come il meccanismo Sure visto durante la ... Leggi su lopinionista (Di martedì 4 ottobre 2022) LUSSEMBURGO – Il Commissario europeo all’Economia, Paololadi creare un nuovo strumento comune sulle politiche per l’, sulla falsariga dello schema “” sui sostegni all’occupazione durante la crisi di 2020-2021, anche se precisa che l’ipotesi non è in discussione all’Ecofin di oggi. Sulle micontro i rincari dell’“il punto non è criticare questo o quel paese, ma cercare la possibilità di fare qualche passo ulteriore, perché se vogliamo evitare la frammentazione, se vogliamo fronteggiare questa crisi penso che ci serva un livello più alto di solidarietà”, ha detto giungendo all’Ecofin. “E dobbiamo mettere in campo qualche ulteriore strumento comune, ad esempio come il meccanismovisto durante la ...

