Elezioni | Swg Radar | ' Fdi premiato per coerenza | Conte principale fatto attrazione M5S'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia è uscito vincente dalla sfida elettorale principalmente perché ne è stata apprezzata la, ma un merito notevole lo ha avuto Giorgia Meloni". E' quanto emerge da un'analisi Swg-. "Per Lega e Forza Italia l'apporto dei leader è stato piùnuto e a motivare gli elettori sono state soprattutto le proposte. Inoltre, 1 elettore di Forza Italia su 4 l'ha votata per rafforzare la parte moderata della coalizione". "Nell'ambito delle opposizioni il Pd ha avuto soprattutto il ruolo di argine alla destra e in parte è stato scelto per via della sua chiara impronta europeista. Il consenso del M5S invece è in buona parte ascrivibile al leader Giuseppe. Azione-Italia Viva è stata votata principalmente per inuti che ha trattato". Per quanto ...