Elenoire Ferruzzi è un fiume in piena | “Hanno preso solo quelle” | Accusa terribile contro il GF VIDEO

(Di martedì 4 ottobre 2022) La showgirlscaglia accuse infuocate alla produzione del GF Vip: il post puntata si rivela un campo minato.(fonte youtube)Gli strascichi dell’ultima puntata del “GF Vip” rischiano di influenzare i concorrenti in gara per parecchie puntate a venire. L’improvviso ritiro di Marco Bellavia ha esacerbato l’indignazione del pubblico a casa, portando alla luce il comportamento discriminatorio e svilente perpetrato nei suoi confronti da molti dei Vipponi. Oltre alla bruciante espulsione di Ginevra Lamborghini, anche Giovanni Ciacci ha pagato pegno. Il costumista delle star, infatti, è stato eliminato in seguito ad un televoto flash, conteso con i compagni Patrizia Rossetti, Gegia ed. Proprio quest’ultima, durante la notte, ha scagliato ...

trash_italiano : Televoto flash per: - Giovanni Ciacci - Elenoire Ferruzzi - Patrizia Rossetti - Gegia Assenti Charlie Gnocchi, Car… - Alessia25515063 : Vi piace Elenoire Ferruzzi? #gfvip - mircaebasta : RT @trash_italiano: Televoto flash per: - Giovanni Ciacci - Elenoire Ferruzzi - Patrizia Rossetti - Gegia Assenti Charlie Gnocchi, Carolin… - 84ginepri : @lorenzaswift13 Elenoire ferruzzi - andrea_bruschi : @BDoltri Elenoire Ferruzzi: showgirl…ma de preciso questa cosa mi showa? ?? -

le ha fatto il verso ed ha chiesto alla madre di farle avere un "corno" contro il malocchio . Nikita 'a 16 anni dicevo non ho scelto io di essere in vita posso scegliere di ...Dopo che nella puntata del 3 ottobre Gegia ha rischiato di uscire al televoto contro, Patrizia Rossetti e Giovanni Ciacci , infatti, l'agenzia Dire informa che l'Ordine degli ...Nel corso della puntata del 3 ottobre è accaduto di tutto. Le lacrime di Sonia Bruganelli, il commento al veleno di Fabrizio Corona e Simona Ventura. Nella serata di ieri lunedì 3 ottobre è andata in ...Come sta Marco Bellavia, il primo video dopo il GF Vip è con il figlio Filippo: "Riuniti" Marco Bellavia è tornato sui social dopo l'addio al Grande Fratello Vip. L'ex concorrente si mostra insieme al ...