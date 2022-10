E’ morta la leggenda del country Loretta Lynn

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 4 ottobre 2022) Ladella musicaUsaoggi all'età di 90 anni. L'ha confermato la sua famiglia, secondo quanto riporta il Guardian.nella sua casa di Hurricane Mills, nel Teneessee.La cantante ha ottenuto nomination in 18 Grammy, vincendone tre. Ha registrato 60 album in studio. E' stata 16 volte prima in classifica, la prima delle quali nel 1966 con "Don`t Come Home a Drinkin` (With Lovin` on Your Mind)". Era nataWebb da una famiglia molto povera del Kentucky nel 1932. Aveva sette tra fratelli e sorelle ed era figlia di un minatore, cantato nella sua hit del 1970 "Coal Miner`s Daughter".Si sposò all'età di 15 anni con Oliver, incontrato un mese dopo. E nonostante i frequenti tradimenti ...