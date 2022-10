“È il kit nucleare” Russia-Ucraina | individuato il trasporto del materiale | “Putin si prepara”

(Di martedì 4 ottobre 2022) La guerra inè arrivata al 223 giorno. Il presidente russo Vladimirstarebbendo le sue forze armate per compiere un testai confini dell’. È quanto riporta il Times che cita un’informativa inviata dalla Nato agli Stati membri. Si tratta di un rapporto dell’intelligence in cui si avverte di possibili azioni di Mosca fra cui quella di testare il drone sottomarino Poseidon equipaggiato con una testata atomica. Il Times una fonte di alto livello della difesa occidentale: la dimostrazione di forza più probabile da parte ditramite il ricorso a ordigni atomici avverrebbe nel Mar Nero. Ma “non è impossibile” che il leader del Cremlino possa utilizzare un’armatattica in. Va detto che in quel caso ...

LaStampa : Russia, l'ennesima minaccia di Putin: un treno con kit nucleare si sposta verso il fronte ucraino - FelsSchweigen : RT @eziomauro: Ucraina, filorussi mostrano un treno con kit nucleare in movimento - la Repubblica - squil_3 : RT @omniafluit: questo video è stato diffuso dai russi su Telegram credo sia un ennesimo tentativo mafioso di intimidire - omniafluit : questo video è stato diffuso dai russi su Telegram credo sia un ennesimo tentativo mafioso di intimidire - GIANELL72194752 : RT @eziomauro: Ucraina, filorussi mostrano un treno con kit nucleare in movimento - la Repubblica -

...50 Ucraina, Zelensky firma il decreto: "Vietato negoziare con Mosca" 10:23 Russia, media: "Avvistato in movimento treno con" 09:40 Russia, anche il Senato ratifica l'annessione delle 4 ...Cremlino: non partecipiamo a retoricaoccidentale Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che la Russia non vuole "prendere parte" alla "retorica" dei "media e dei ...In Russia , è stato avvistato in movimento verso il fronte ucraino un enorme treno merci che ha equipaggiamento militare specializzato e che è associato alla ...Nella giornata di oggi sui media nazionali e internazionali stanno rimbalzando le immagini di un video in cui viene mostrato un convoglio ferroviario russo che sta trasportando un presunto “kit ...