Dopo 8 anni di matrimonio scopre che il marito era una donna (Di martedì 4 ottobre 2022) Sheetal, una donna di 40 anni residente a Vadodara, nello stato federato del Gujarat (India), è rimasta scioccata nello scoprire che la persona con cui era sposata da otto anni in realtà era prima una donna. Solo due anni fa, si è sottoposta ad un intervento chirurgico per cambiare sess0 e diventare uomo. Nel primo report depositato presso la stazione di polizia di Gotri, la 40enne ha accusato Viraj Vardhan, nato Vijayta, di "sess0 innaturale" e tradimento. Secondo quanto riporta il "Times of India", la denunciante dice di aver conosciuto Viraj, residente a Delhi, attraverso un sito web matrimoniale nove anni fa. Il suo primo marito era morto in un incidente stradale nel 2011 lasciandola con una figlia di 14 anni. Nel 2014, la ...

