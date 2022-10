«Depistaggio su Cucchi per non rovinare le carriere dei militari coinvolti», ecco le motivazioni della sentenza sui vertici dell’Arma di Roma (Di martedì 4 ottobre 2022) «La versione ufficiale dell’Arma dei Carabinieri sulla morte di Stefano Cucchi» è «stata ‘confezionata’ escludendo ogni possibile coinvolgimento dei militari così che l’immagine e la carriera dei vertici territoriali e, in particolare, del comandante del Gruppo Roma, Alessandro Casarsa, non fosse minata». E’ duro il giudizio da parte del tribunale monocratico di Roma che ha depositato oggi le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso aprile, ha condannato otto carabinieri ritenuti responsabili dei depistaggi avvenuti dopo la morte di Stefano Cucchi (il giovane morto nell’ottobre del 2009, ad una settimana dal suo arresto). «L’ampia istruttoria dibattimentale ha permesso di ricostruire i fatti contestati e di ... Leggi su open.online (Di martedì 4 ottobre 2022) «La versione ufficialedei Carabinieri sulla morte di Stefano» è «stata ‘confezionata’ escludendo ogni possibile coinvolgimento deicosì che l’immagine e la carriera deiterritoriali e, in particolare, del comandante del Gruppo, Alessandro Casarsa, non fosse minata». E’ duro il giudizio da parte del tribunale monocratico diche ha depositato oggi lecon cui, lo scorso aprile, ha condannato otto carabinieri ritenuti responsabili dei depistaggi avvenuti dopo la morte di Stefano(il giovane morto nell’ottobre del 2009, ad una settimana dal suo arresto). «L’ampia istruttoria dibattimentale ha permesso di ricostruire i fatti contestati e di ...

