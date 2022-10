De Cecco premia i dipendenti | ' Bonus da 3 600 euro a tutti | buoni benzina e asilo nido aziendale'

(Di martedì 4 ottobre 2022) L'azienda alimentare Deha in questi giorni rinnovato l'accordo quadro sul Premio di Risultato. Lo annuncia, in una nota il pastificio con sede a Fara San Martino, nel precisare che un importo ...

Inoltre la De Cecco riconosce la Polizza Assicurativa infortuni extra professionali a tutti gli impiegati e la Polizza Integrativa Sanitaria a tutti i dirigenti. E dallo scorso anno De Cecco ha attivato il nome del Cavalier Filippo Antonio De Cecco è in testa. Nel 2019 aveva ottenuto il Sigillo di Qualità Top Job dell'Istituto, che premia le 300 aziende dove si lavora meglio in Italia.