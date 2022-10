DC League of Super-Pets: il film di Jared Stern con le voci di Lillo e Maccio Capatonda da oggi in home video (Di martedì 4 ottobre 2022) DC League of Super-Pets di Jared Stern, con le voci di Lillo e Maccio Capatonda, è disponibile da oggi, martedì 4 ottobre, su tutte le principali piattaforme. DC League of Super-Pets, il nuovo film di Jared Stern con le voci di Lillo e Maccio Capatonda, arriva oggi, martedì 4 ottobre, in home Premiere Digitale per Warner Bros. home Entertainment. Nel film, presentato in anteprima nazionale lo scorso 29 luglio al Giffoni film Festival, Lillo presta la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 ottobre 2022) DCofdi, con ledi, è disponibile da, martedì 4 ottobre, su tutte le principali piattaforme. DCof, il nuovodicon ledi, arriva, martedì 4 ottobre, inPremiere Digitale per Warner Bros.Entertainment. Nel, presentato in anteprima nazionale lo scorso 29 luglio al GiffoniFestival,presta la ...

RetweetDc : RT @NerdPool_IT: DC LEAGUE OF SUPER-PETS di Jared Stern, con le voci di Lillo e Maccio Capatonda, disponibile in home premiere digitale da… - NerdPool_IT : DC LEAGUE OF SUPER-PETS di Jared Stern, con le voci di Lillo e Maccio Capatonda, disponibile in home premiere digit… - Teleblogmag : Disponibile in home premiere digitale dal 4 ottobre. #dcleague #superpets #warnerbros #ascoltitv Iscriviti gratuit… - SilvSottile : #DCLeagueOfSuperPets da oggi è disponibile in home premiere digitale: - infoitsport : Ceferin seppellisce la Super League: 'Perez la rilancia? Per me non esiste più' -