Dal Parlamento Ue via libera a nuove norme per l' Unione della Salute

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha approvato nuove misure per rafforzare la capacità dell'Unione di prevenire e controllare l'insorgenza di malattie trasmissibili e affrontare le minacce sanitarie transfrontaliere.I deputati hanno approvato l'accordo raggiunto con il Consiglio sulla proroga del mandato del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) con 542 voti favorevoli, 43 contrari e 9 astensioni. La nuova normativa mira a rafforzare la capacità dell'UE di prevenire le epidemie di malattie trasmissibili, prepararvisi e gestirle.L'ECDC collaborerà con la Commissione europea, le autorità nazionali, gli organi dell'UE e le organizzazioni internazionali per garantire la coerenza e l'integrazione di tutte le misure adottate.

