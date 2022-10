Dal 16 ottobre FIT cambierà il suo nome | diventerà Federazione Italiana Tennis e Padel

bartolopietro1 : Dal 3 ottobre 2013 sono scomparse in mare oltre 22 mila persone. Possiamo fermare questo massacro solo con un cambi… - rusembitaly : Il 3 ottobre l'Ambasciatore della Federazione Russa nella Repubblica Italiana Sergey Razov è stato invitato alla Fa… - Mov5Stelle : Buon compleanno MoVimento 5 Stelle! Nasciamo 13 anni fa, il 4 ottobre 2009 nel giorno di San Francesco, dal grande… - webnauta5_9 : RT @MinisteroDifesa: #Venezia Dal 5 al 7 ottobre si svolgerà la XIII edizione del #TRSeaPowerSymposium22 con oltre 50 marine e circa 100 or… - webnauta5_9 : RT @ItalianNavy: #Venezia dal 5 al 7 ottobre si svolgerà la XIII edizione del #TRSeaPowerSymposium22 con oltre 50 marine e circa 100 organi… -

...lo svolgimento del XX Congresso del Partito Comunista Cinese in programma il prossimo 16. ... il primo a farlo2017. L'azione di Kim Jong Un potrebbe essere una risposta sia alle ...... i 22 punti sottolineati da Bruxelles sono in linea con quelli già sottoscritteTesoro e sono ... Sfumato l'obiettivo di partire lunedì 10, ora si guarda al 17come nuova data di ...La fragile tregua in vigore da 6 mesi in Yemen tra le parti in conflitto, scaduta domenica 2 ottobre, non è stata rinnovata ... in questo periodo già messo in ginocchio dall’enorme aumento dei prezzi ...Nel 2021 le Camere di commercio italiane all'estero ("Ccie") hanno aiutato più di 53mila Pmi a posizionarsi sui mercati di loro competenza, mettendole in contatto con oltre 90mila operatori esteri int ...