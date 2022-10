Dahmer, di cosa parla serie Netflix che fa discutere (Di martedì 4 ottobre 2022) Spesso il Cinema attinge dalle storie di spietati serial killer per farne film o serie Tv. Anche se il più delle volte sono affossati da critiche pesanti, riguardo la spettacolarizzazione della violenza e del dolore, l’eccessiva poca attinenza della sceneggiatura rispetto ai fatti reali, la qualità del girato, la scelta degli attori e così via. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di martedì 4 ottobre 2022) Spesso il Cinema attinge dalle storie di spietati serial killer per farne film oTv. Anche se il più delle volte sono affossati da critiche pesanti, riguardo la spettacolarizzazione della violenza e del dolore, l’eccessiva poca attinenza della sceneggiatura rispetto ai fatti reali, la qualità del girato, la scelta degli attori e così via. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Luca_Scialo81 : Dahmer, di cosa parla serie Netflix che fa discutere - freethehorizon : @hxathawaxy esempio è proprio dahmer, che si concentra su di lui a cosa serve una serie così? oltre al fatto che ma… - provincial8ino : 3/n ci sia molto splatter e poco punto di vista di Dahmer, che per la maggior parte del tempo non sa trovare una sp… - ravensey : raga io non so cosa vi propinino con quella serie, ma provare empatia per Jeffrey Dahmer non è normale. - biggerthanfaith : serie tv fatta benissimo che si concentra giustamente sul razzismo e l’omofobia dei poliziotti però oddio kapisco j… -