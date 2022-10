Da una parte c'è la scuola italiana. Dall'altra quella di Alessandro D'Avenia (Di martedì 4 ottobre 2022) In un lungo accorato appello al futuro ministro dell’Istruzione, sempre ammesso che ce ne sia uno, sul Corriere di ieri Alessandro D’Avenia ha richiesto una riforma che metta ogni nuovo nato a contatto con il meglio dell’umanità passata e presente, che esalti l’energia data Dall’amore per sé stessi, che rinnovi la scuola attraverso un umanesimo carnale, e che collochi in ogni aula una pianta di cui prendersi cura. La scuola infatti, spiega D’Avenia, è ormai diventata utilitaristica, tecnocratica, spersonalizzata e competitiva. Utilitaristica poiché vengono studiate solo materie professionalizzanti, tecnocratica poiché ogni insegnante è prigioniero del proprio tablet, spersonalizzata poiché i programmi sono uguali per tutti, e competitiva poiché gli studenti sono valutati e ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 ottobre 2022) In un lungo accorato appello al futuro ministro dell’Istruzione, sempre ammesso che ce ne sia uno, sul Corriere di ieriD’ha richiesto una riforma che metta ogni nuovo nato a contatto con il meglio dell’umanità passata e presente, che esalti l’energia data’amore per sé stessi, che rinnovi laattraverso un umanesimo carnale, e che collochi in ogni aula una pianta di cui prendersi cura. Lainfatti, spiega D’, è ormai diventata utilitaristica, tecnocratica, spersonalizzata e competitiva. Utilitaristica poiché vengono studiate solo materie professionalizzanti, tecnocratica poiché ogni insegnante è prigioniero del proprio tablet, spersonalizzata poiché i programmi sono uguali per tutti, e competitiva poiché gli studenti sono valutati e ...

Tommasocerno : “Se oggi posso sposarmi con il mio compagno lo devo a #Renzi che sulle unioni civili mise la fiducia con una parte… - AurelianoStingi : Sulla fine delle restrizioni anti-covid19 in Italia. Come anticipato non esprimerò un opinione ne darò consigli ma… - ale_dibattista : Geo-politicamente parlando, i sabotaggi dei gasdotti del Baltico, più che un attacco alla Russia, appaiono un attac… - StaiSciupato : Ne ho trovate molte altre :) Come cazzo ho fatto a non notarle prima? La cosa strana è che sono solo da una parte… - andreabaglieri3 : @BarbascuraX Sono riuscito a capire solo una cosa: si riferisce alla parte dello spot (stupendo tra l'altro). Tutto il resto boooh -