Crisi energetica, Meloni: «Una sfida europea, appoggeremo le iniziative di concreto aiuto» (Di martedì 4 ottobre 2022) «La Crisi energetica è una questione europea e come tale deve essere affrontata. Fratelli d’Italia e i Conservatori europei da sempre sostengono che il vero compito dell’Unione europea dovrebbe essere quello di gestire le grandi sfide continentali difficilmente affrontabili dai singoli Stati membri». Lo afferma, con una nota, la presidente di FdI Giorgia Meloni. «Azioni di singoli Stati – continua – tese a sfruttare i propri punti di forza rischiano di interferire nella competitività delle aziende e creare distorsioni nel mercato unico europeo». Meloni: «appoggeremo ogni iniziativa di concreto aiuto a famiglie e imprese» In un post sui social Giorgia Meloni poi assicura: «Sosterremo in Europa ogni azione volta a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 ottobre 2022) «Laè una questionee come tale deve essere affrontata. Fratelli d’Italia e i Conservatori europei da sempre sostengono che il vero compito dell’Unionedovrebbe essere quello di gestire le grandi sfide continentali difficilmente affrontabili dai singoli Stati membri». Lo afferma, con una nota, la presidente di FdI Giorgia. «Azioni di singoli Stati – continua – tese a sfruttare i propri punti di forza rischiano di interferire nella competitività delle aziende e creare distorsioni nel mercato unico europeo».: «ogni iniziativa dia famiglie e imprese» In un post sui social Giorgiapoi assicura: «Sosterremo in Europa ogni azione volta a ...

AngeloCiocca : E' scandaloso che per adottare un caricatore universale l'Europa abbia impiegato 13 anni. Ben venga semplificare, u… - LegaSalvini : Maria Giovanna Maglie: 'Vi pare la notizia del giorno tra bollette, guerra, minacce di nucleare, crisi energetica e… - amendolaenzo : L’Europa ha già saputo reagire con forza e coesione nelle crisi. Positiva la proposta @PaoloGentiloni… - alex_antony17 : RT @mgmaglie: Vi pare la notizia del giorno tra bollette, guerra, minacce di nucleare, crisi energetica, Unione Europea in disfacimento? Ce… - Deputatipd : RT @LiaQuartapelle: Le risposte nazionali, come quella tedesca, alla crisi energetica rischiano di spaccare l’Unione europea. Bene la propo… -