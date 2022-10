Covid oggi Sardegna, 922 contagi e un morto: bollettino 4 ottobre (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 922 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 ottobre 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto nell’isola. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.147 tamponi. Nei reparti di terapia intensiva è ricoverato un paziente, uno in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 61, 3 in più di ieri. In isolamento domiciliare 4.809 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 922 i nuovida Coronavirus, 42022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri c’è stato unnell’isola. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.147 tamponi. Nei reparti di terapia intensiva è ricoverato un paziente, uno in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 61, 3 in più di ieri. In isolamento domiciliare 4.809 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

