Covid oggi Lombardia, 12.249 contagi e 10 morti. A Milano città 1.168 nuovi casi (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 12.249 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 ottobre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 10 morti nella Regione per un totale dall’inizio della pandemia di 42.590. Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati processati 53.747 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un indice di positività del 22,7%. I ricoverati negli ospedali regionali sono 731, 96 in più rispetto a ieri, e quelli in terapia intensiva 15, 4 in più rispetto a ieri. I nuovi casi in provincia di Milano sono 3.214, di cui 1.168 a Milano città, a Bergamo 1.176, Brescia 1.583, a Como 1.060, a Cremona 433, a Lecco 535, a Lodi 252, a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 12.249 ida Coronavirus, 4 ottobre 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 10nella Regione per un totale dall’inizio della pandemia di 42.590. Nelle ultime 24 ore insono stati processati 53.747 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un indice di positività del 22,7%. I ricoverati negli ospedali regionali sono 731, 96 in più rispetto a ieri, e quelli in terapia intensiva 15, 4 in più rispetto a ieri. Iin provincia disono 3.214, di cui 1.168 a, a Bergamo 1.176, Brescia 1.583, a Como 1.060, a Cremona 433, a Lecco 535, a Lodi 252, a ...

GuidoDeMartini : ?? A PROPOSITO DI COVID ?? ???? QUINDI, oggi in Sardegna ci sono ZERO posti occupati in terapia intensiva e non succed… - RobertoBurioni : Mi sono vaccinato con la quarta dose. Consiglio a chi può di fare lo stesso, i casi stanno aumentando ed è meglio… - vaticannews_it : #Assisi Omelia del cardinale #Zuppi alla Messa di oggi alla presenza del presidente della Repubblica, #Mattarella.… - 221Boy : RT @GuidoDeMartini: ?? A PROPOSITO DI COVID ?? ???? QUINDI, oggi in Sardegna ci sono ZERO posti occupati in terapia intensiva e non succedeva… - SkyTG24 : Covid Sicilia, il bollettino: 1.873 casi su 14.320 tamponi -