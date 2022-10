Covid oggi Italia, 58.885 contagi e 60 morti: bollettino 4 ottobre (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) - Sono 58.885 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 4 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60 morti. Ieri erano stati registrati 13.316 casi e 47 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 293.096 tamponi, tra molecolari e antigenici che fanno rilevare un tasso di positività al 20,1% (15,5% ieri). In netto aumento i ricoveri (+294 rispetto a ieri per un totale di 4.814) e le persone in terapie intensiva (+15 da ieri per un totale di 155). LAZIO - Sono 4.722 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 ottobre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) - Sono 58.885 i nuovida Coronavirus in, 42022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60. Ieri erano stati registrati 13.316 casi e 47 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 293.096 tamponi, tra molecolari e antigenici che fanno rilevare un tasso di positività al 20,1% (15,5% ieri). In netto aumento i ricoveri (+294 rispetto a ieri per un totale di 4.814) e le persone in terapie intensiva (+15 da ieri per un totale di 155). LAZIO - Sono 4.722 i nuovida Coronavirus, 42022 nel Lazio, secondo i dati-19 ...

