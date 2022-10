Covid, le notizie. Bollettino: 58.885 casi e 60 morti. Tasso positività al 20,9%. LIVE (Di martedì 4 ottobre 2022) Salgono le terapie intensive (+15 rispetto a ieri) e i ricoveri ordinari (+294). Processati 293.096 tamponi. Ema ha avviato la revisione del vaccino Pfizer contro le varianti Ba4 e 5 per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni. Segnalata in aumento, rispetto alla scorsa settimana, la percentuale dei casi di Covid-19 segnalati nella popolazione in età scolare, ma proprio questa fascia di età registra una copertura vaccinale anti-Covid tra le più basse: è vaccinato solo il 38,5% dei bimbi tra 5 e 11 anni Leggi su tg24.sky (Di martedì 4 ottobre 2022) Salgono le terapie intensive (+15 rispetto a ieri) e i ricoveri ordinari (+294). Processati 293.096 tamponi. Ema ha avviato la revisione del vaccino Pfizer contro le varianti Ba4 e 5 per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni. Segnalata in aumento, rispetto alla scorsa settimana, la percentuale deidi-19 segnalati nella popolazione in età scolare, ma proprio questa fascia di età registra una copertura vaccinale anti-tra le più basse: è vaccinato solo il 38,5% dei bimbi tra 5 e 11 anni

