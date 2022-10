Covid in aumento nelle scuole | specie in quelle dell’infanzia dove mancano i supplenti I pediatri | “Torniamo a vaccinare i bambini”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 ottobre 2022) “. Tra i cinque e gli undici anni hanno concluso il ciclo delle due dosi solo il 35,19% dei ragazzi. Di fronte all’dei casi registrato in questi giorni nella popolazione scolastica dobbiamo riprendere la campagna”. A suonare il campanello d’allarme è Anna Maria Staiano, la presidente della Società italiana dia. I numeri diffusi dall’Istituto superiore di sanità non la lasciano in pace: in una settimana si è passati dall’11,1% al 14,9% di casi tra i banchi (dato del 30 settembre). Di questi il 25% dei casi in età scolare è stato diagnosticato neisotto i cinque anni; il 39% nella fascia d’età 5-11 anni; il 36% nella fascia 12-19 anni”, precisa il report. La pandemia non sembra essersi per nulla fermata, soprattutto a scuola ...