(Di martedì 4 ottobre 2022) In casa Omicron prolificano le, ma contro allarmismo diffuso e nuove paure interviene ilMauro, direttore dell’Unità di virologia dell’azienda ospedaliera universitaria di Pisa e vicepresidente della Società italiana di microbiologia. Il quale, ai microfoni dell’Adnkronos, spiega come e perché non dobbiamo ripiombare nella fobia o, peggio ancora, nell’isteria collettiva. Secondo l’esperto, infatti, «la pandemia di Sars-CoV-2 sta perdendo la sua capacità di causare una malattia grave. E questo è grazie ai vaccini»., il: «Sempre piùma» «Il concetto di base – approfondisce la spiegazione– è che il ...

SecolodItalia1 : Covid, il virologo Pistello smorza l’allarme: il virus evolve in varianti più contagiose ma meno cattive… - MemoriaLiquida : 127 tweet, retwittando o rispondendo solo a @fratotolo2 Dev'esser la stessa fratotolo sotto mentite spoglie oppure… - alfonsocarfora1 : Quanto ai tipi di vaccino anti-Covid, secondo il virologo 'vanno tutti bene, anche se sono fatti con modalità e app… - j_gufo : @Tarantola46 @preglias Giuseppe, solo in Italia sono morte 170mila persone di COVID, ti suggerisco di cambiare disc… - asso_x : RT @italianavera333: Il buon #Bassetti accetta di visitare la povera Marta, danneggiata da vaccino anti-Covid, solo dietro pagamento. Compl… -

... dati alla mano, sulle variantivecchie e nuove. 'I dati osservati dal nostro laboratorio ... Quindi - avverte ilFabrizio Maggi, direttore Virologia dello Spallanzani - abbiamo un ...Inoltre l'esperto consiglia di "fare una doppia vaccinazione" pere influenza perché con le ... ma dal punto di vista scientifico "è una sciocchezza", ha spiegato il. "Non possiamo ...(Adnkronos) – Prima Omicron 5, poi ‘Centaurus’ (Ba.2.75) e ora ‘Cerberus’ (Bq.1.1), sono le nuove varianti Sars-CoV-2 dai nomi roboanti che spaventano ma “non devono creare nessun allarme per il futur ...La comunità scientifica punta i riflettori su un mix di mutanti ritenuti 'in pole' per guidare la prossima ondata. Pregliasco: "le ritroveremo certamente in Italia" ...