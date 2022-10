Covid | 58 885 nuovi casi su 293 096 tamponi e altri 60 morti

infoitinterno : Covid, le notizie. Bollettino: 58.885 casi e 60 morti - infoitinterno : Bollettino Covid, oggi in Italia 58.885 contagi e 60 morti per Coronavirus - amerigormea : RT @fanpage: #Covid19, il bollettino di oggi, #4ottobre - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Covid19, il bollettino di oggi, #4ottobre - fisco24_info : Covid oggi Italia, 58.885 contagi e 60 morti: bollettino 4 ottobre: (Adnkronos) - Numeri del Covid in Italia, regio… -

Il tasso di positività sale al 20,1% (+4,6%), mentre sono 35.350 i guariti odierni. In crescita le ...... portando il totale a 21.758.. Le persone positive al coronavirus in Italia nell'ultimo ... Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, sono 3.715 i ricoverati nelle aree medichesecondo gli ... Bollettino Covid, oggi in Italia 58.885 contagi e 60 morti per Coronavirus: i dati di martedì 4 ottobre Sono 58.885 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 44.878 (+31,2%). Si conferma dunque la fase espansiva ...(Adnkronos) – Sono 58.885 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 4 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...