Così il caro bollette penalizza anche la filiera del tonno in scatola (Di martedì 4 ottobre 2022) AGI - anche i tonni soffrono. Specie quelli in scatola. Soffrono la crisi energetica e vivono anche loro il dramma dell'aumento dei costi della bolletta. Insomma, uno dei comparti più virtuosi e strategici dell'industria alimentare italiana, tanto da fare del nostro Paese il mercato di riferimento mondiale per la qualità delle conserve ittiche, è oggi in grande difficoltà. Simone Legnani, presidente Ancit, l'Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare, lamenta ad esempio il fatto che “le nostre sono filiere di approvvigionamento lunghe e i costi che influenzeranno almeno tutto il primo semestre del 2023 non lasciano grandi margini di ottimismo” anche se poi auspica che “la distribuzione riconosca oggettivamente l'adeguamento dei prezzi e che le Autorità di Governo e la classe politica intervengano con ... Leggi su agi (Di martedì 4 ottobre 2022) AGI -i tonni soffrono. Specie quelli in. Soffrono la crisi energetica e vivonoloro il dramma dell'aumento dei costi della bolletta. Insomma, uno dei comparti più virtuosi e strategici dell'industria alimentare italiana, tanto da fare del nostro Paese il mercato di riferimento mondiale per la qualità delle conserve ittiche, è oggi in grande difficoltà. Simone Legnani, presidente Ancit, l'Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare, lamenta ad esempio il fatto che “le nostre sono filiere di approvvigionamento lunghe e i costi che influenzeranno almeno tutto il primo semestre del 2023 non lasciano grandi margini di ottimismo”se poi auspica che “la distribuzione riconosca oggettivamente l'adeguamento dei prezzi e che le Autorità di Governo e la classe politica intervengano con ...

