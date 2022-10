“Cosa gravissima a scuola di mio figlio”, la confessione di Carlo Conti lascia tutti a bocca aperta (Di martedì 4 ottobre 2022) . Il presentatore della Rai lo ha appena detto Ha dovuto superare un momento difficile con il figlio, riguardante l’asilo. Per questi motivi personali ha deciso di lasciare il timone de L’Eredità. Va avanti invece con Tale e Quale L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 4 ottobre 2022) . Il presentatore della Rai lo ha appena detto Ha dovuto superare un momento difficile con il, riguardante l’asilo. Per questi motivi personali ha deciso dire il timone de L’Eredità. Va avanti invece con Tale e Quale L'articolo proviene da Inews24.it.

Ramalube : RT @Urania42429753: Poi Ginevra l'ha fatto passare come un porco ma dai che abbiamo visto tutti che mostrava contatto fisico da amico. E qu… - GraziaMacchia : @ESTANCA2 Gli episodi incresciosi accaduti sono stati una cosa gravissima ,ma cè il fatto che è proprio brutto il g… - Urania42429753 : Poi Ginevra l'ha fatto passare come un porco ma dai che abbiamo visto tutti che mostrava contatto fisico da amico.… - Angel2000060 : RT @Janecos15: A me non è piaciuto come hanno gestito la cosa. Marco non è uscito per colpa di Ginevra, ma di quelli che gli hanno sputato… - Janecos15 : A me non è piaciuto come hanno gestito la cosa. Marco non è uscito per colpa di Ginevra, ma di quelli che gli hanno… -