Cori contro il presidente della Fiorentina: 12mila euro di multa all’Atalanta (Di martedì 4 ottobre 2022) Il giudice sportivo ha inflitto l’ammenda alla società nerazzurra dopo i Cori discriminatori di domenica nei confronti di Commisso. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 4 ottobre 2022) Il giudice sportivo ha inflitto l’ammenda alla società nerazzurra dopo idiscriminatori di domenica nei confronti di Commisso.

Gazzetta_it : 'Commisso terun', furia Barone a Bergamo: 'Intervenga il Governo' #AtalantaFiorentina - AnsaLombardia : Una giornata di squalifica al tecnico del Torino Juric. Atalanta multata per cori contro presidente e giocatore vio… - Ansa_Piemonte : Una giornata di squalifica al tecnico del Torino Juric. Atalanta multata per cori contro presidente e giocatore vio… - rugge83 : @lamortevito Hai ragione! Dovevano darne 15000 , come la multa che prese la Fiorentina per i cori razzisti dei suoi… - sportli26181512 : Perugia, contestazione al presidente Santopadre: tensione, interviene la polizia -