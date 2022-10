“Consegnateci Robinho” | il ministero della Giustizia chiede al Brasile l’estradizione dell’ex calciatore condannato per stupro di gruppo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 ottobre 2022)deve tornare in Italia per scontare 9 anni di carcere: un anno e mezzo dopo la condanna, ilha inoltrato alla richiesta di estradizione per l’ex attaccante del Milan, sul quale pende un mandato d’arresto internazionale emesso dalla Procura milanese e firmato dal pm Adriana Blasco. Il 19 gennaio scorsoe un suo amico sono stati condannati in via definitiva per violenza sessuale disu una 23enne, che subì abusi in un locale a Milano la notte del 22 gennaio 2013, quando il brasiliano vestiva la maglia rossonera. A febbraio la Procura aveva inoltrato alla richiesta di estradizione e il mandato d’arresto internazionale per l’ex attaccante e per il suo amico Ricardo Falco, entrambi in ...