Condanna di stupro per Robinho, inviata al Brasile richiesta di estradizione per l'ex Milan (Di martedì 4 ottobre 2022) Robson de Souza Santos, meglio conosciuto come Robinho, è stato un calciatore brasiliano di alto livello nel decennio passato, militando in squadre prestigiose e titolate come Real Madrid e Manchester City. In Italia l'attaccante verdeoro ha vestito la maglia del Milan dal 2010 al 2014, ma in questi ultimi anni è tornato, purtroppo, a occupare le prime pagine dei quotidiani italiani per ragioni extra-calcistiche. Robson de Souza Santos, alias RobinhoIl 9 gennaio 2022 Robinho e un suo amico sono stati Condannati in via definitiva a nove anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo su una 23enne albanese, in un episodio risalente al 22 gennaio 2013. Di quella notte si conoscono tutti i movimenti e le azioni del brasiliano e del suo gruppo di ...

