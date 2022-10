Comunità per minori, alla Camera la presentazione della Relazione finale (Di martedì 4 ottobre 2022) ROMA – Mercoledì 5 ottobre, alle ore 14,15 presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, viene presentata la Relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle Comunità di tipo familiare che accolgono minori. L’appuntamento viene trasmesso in diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 4 ottobre 2022) ROMA – Mercoledì 5 ottobre, alle ore 14,15 presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, viene presentata laCommissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alledi tipo familiare che accolgono. L’appuntamento viene trasmesso in diretta sulla webtv e sul canale satellitare. L'articolo L'Opinionista.

