Come nasce il vestito spray di Bella Hadid alla Paris Fashion Week

Uno dei momenti più iconici della Paris Fashion Week di quest'anno ha sottolineato il legame sempre più forte tra moda e tecnologia. Durante la sfilata di Coperni, Bella Hadid si è presentata nuda sul palco, coprendosi il seno con le mani e indossando soltanto un paio di scarpe bianche e un perizoma. Lì, due tecnici del brand francese hanno iniziato a spruzzarle addosso delle speciali bombolette spray coprendo il corpo con un sottile strato bianco. In pochi secondi il materiale si è solidificato trasformandosi in una gomma speciale che ha composto un abito da cocktail sulle forme di Bella Hadid – "tagliato" dalla sarta in diretta sul palco – e chiudendo con un colpo di teatro la presentazione della collezione Primavera/Estate 2023.

