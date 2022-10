Come fare (buon) sesso anche durante la vecchiaia (se lo desideri) (Di martedì 4 ottobre 2022) Far del buon sesso anche durante la vecchiaia è assolutamente possibile, se lo si desidera. Qual che non deve mancare in questi casi è la passione non solo per il sesso ma anche (e soprattutto) per il partner. “In terapia non è raro imbattersi in coppie in cui la relazione sessuale si è erosa negli anni, per vari motivi”, ha dichiarato la sessuologa Amanda Major. “Potrebbero essere fisici, emotivi, o potrebbero avere a che fare con la qualità della relazione. Molti potrebbero pensare: ‘Ho altri 20, 30 anni da vivere forse, e non voglio passarli così.’” Occorre sempre ricordare che non è mai troppo tardi per avere una vita sessuale appagante. Ecco, quindi, Come tenerla attiva! 1: Esprimi i tuoi desideri a letto Non ... Leggi su robadadonne (Di martedì 4 ottobre 2022) Far dellaè assolutamente possibile, se lo si desidera. Qual che non deve mancare in questi casi è la passione non solo per ilma(e soprattutto) per il partner. “In terapia non è raro imbattersi in coppie in cui la relazione sessuale si è erosa negli anni, per vari motivi”, ha dichiarato la sessuologa Amanda Major. “Potrebbero essere fisici, emotivi, o potrebbero avere a checon la qualità della relazione. Molti potrebbero pensare: ‘Ho altri 20, 30 anni da vivere forse, e non voglio passarli così.’” Occorre sempre ricordare che non è mai troppo tardi per avere una vita sessuale appagante. Ecco, quindi,tenerla attiva! 1: Esprimi i tuoia letto Non ...

SerieA : Zlatan ritorna a vincere con il Milan, uno scudetto che mancava da 11 anni, contribuendo dentro e fuori dal campo c… - raffaellapaita : «La #Diga e la #Gronda ora sono nelle mani della destra. Noi saremo coerenti e remeremo a favore come sempre, vedre… - marattin : La scuola di formazione politica (che avremmo dovuto fare solo come Italia Viva) la faremo insieme ad Azione. Perch… - g_zerbato : RT @DmitryEvic: @Quasimo04045105 Semplice fare calcoli e statistiche (mio mestiere). l'Ucraina non ha grande esercito, quindi il contrattac… - UnoValeZero : @MarcoRizzoPC Governare su twitter è come fare l'imprenditore con il Monopoli -