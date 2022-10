Cinema Muto di Pordenone: martedì 4 ottobre la retrospettiva su NORMA TALMADGE (Di martedì 4 ottobre 2022) Una vera signora. È in italiano il titolo del film di martedì 4 ottobre, alle 21 al Teatro Verdi, in originale The Lady 1925 di Frank Borzage, ma è anche una definizione perfetta per NORMA TALMADGE cui è dedicata la retrospettiva delle Giornate. Negli anni Dieci e Venti era una star assoluta, un’attrice lodata per la sua versatilità ed eleganza. Rifuggiva da una gestualità troppo accentuata per dare risalto all’espressività e mobilità del volto che le consentivano di interpretare ruoli diversi anche all’interno dello stesso film, con consensi estremamente positivi. È quindi molto strano che la fama di quest’attrice si sia eclissata in modo totale nei decenni successivi alla fine del Muto: probabilmente è stato decisivo il fatto che i suoi film fossero diventati irreperibili fino a ... Leggi su udine20 (Di martedì 4 ottobre 2022) Una vera signora. È in italiano il titolo del film di, alle 21 al Teatro Verdi, in originale The Lady 1925 di Frank Borzage, ma è anche una definizione perfetta percui è dedicata ladelle Giornate. Negli anni Dieci e Venti era una star assoluta, un’attrice lodata per la sua versatilità ed eleganza. Rifuggiva da una gestualità troppo accentuata per dare risalto all’espressività e mobilità del volto che le consentivano di interpretare ruoli diversi anche all’interno dello stesso film, con consensi estremamente positivi. È quindi molto strano che la fama di quest’attrice si sia eclissata in modo totale nei decenni successivi alla fine del: probabilmente è stato decisivo il fatto che i suoi film fossero diventati irreperibili fino a ...

