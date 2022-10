Ciclismo | Philippe Gilbert si ritira | ' Ultima corsa la Parigi - Tours' - Sport - Altri Sport - quotidiano net

OA Sport

Il belga, campione del mondo 2012, chiuderà la sua ventennale carriera alla Parigi Tours dove centrò la sua prima ...' È una corsa che ho vinto due volte quando ero ancora alla Francaise des Jeux. Per me sarà importante chiudere lì la mia carriera, dove ho centrato la prima grande vittoria. Ora il percorso è ... Ciclismo, inizia l'ultima settimana di Philippe Gilbert: "Chiuderò alla Parigi-Tours, la mia prima grande vittoria" L’iridato belga martedì a Binche farà la prima gara con la maglia arcobaleno: “Questa stagione è andata oltre i miei sogni. Spero di incontrare presto Merckx” ...Nella seconda prova del Trittico lombardo Elia si prenota per succedere nell’albo d’oro al campione del mondo belga. Il via alle 11 ...